Опасный сожитель: житель Иерусалима тайно собирал интимные видео девушки

Житель Иерусалима обвиняется в непристойном поведении относительно соседки по комнате, а также в записывании и просмотре видео интимного содержания со скрытых камер.

Девушка из Петах-Тиквы не ожидала подвоха, когда решила пригласить совместно проживать 26-летнего жителя Иерусалима.

Об этом сообщил israelhayom.

Обвиняемый установил камеры, а также взломал личный компьютер девушки и отправил себе ее интимные фотографии.

Он сохранял на своем компьютере видео со скрытых камер, читал ее личную переписку в WhatsApp, прослушивал телефонные разговоры.

Прокуратура Центрального округа представила в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против Маора Араки из Иерусалима (26 лет) за вторжение в частную жизнь и непристойный поступок, когда он шпионил за своей соседкой и проник в ее личное пространство.

В обвинении говорится, что Араки во время проживания с заявительницей в ее квартире в Петах-Тикве использовал скрытые камеры в душевой и в гостиной квартиры, в течение нескольких месяцев просматривал видеозаписи ее интимных ситуаций. Также, Араки установил подслушивающее устройство на спинке кровати заявительницы, с помощью которого он прослушивал ее разговоры.

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