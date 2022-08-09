Сбились с маршрута: арабы напали на туристов возле Пещеры Патриархов

Арабы напали на заблудившихся туристов в Хевроне, забросали камнями авто и пытались вытащить людей из машины. Силы ЦАХАЛа сейчас разыскивают подозреваемых.

Туристы направлялись к Пещере Патриархов и свернули не в тот переулок, где пострадали от нападения арабов.

ЦАХАЛа разыскивает арабских террористов, которые во вторник забросали камнями и напали на туристов. Пострадавшие ехали на своей машине из Кирьят-Арбы в сторону Пещеры Патриархов в Хевроне.

Когда они свернули с дороги и въехали в переулок, то арабские бунтовщики накинулись на них с камнями, даже пытались открыть двери автомобиля.

Среди пострадавших был ребенок, девочка 12 лет, которую нападавшие пытались вытащить из машины. К счастью, туристам удалось отбиться от арабов и закрыть дверь машины, которую ей открыли, и причинить ей бол.

Туристы, на которых напали, чудом выбрались из ловушки, но машина была сильно повреждена.

Сейчас крупные силы ЦАХАЛа разыскивают подозреваемых арабов.

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