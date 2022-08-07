Операция «Рассвет»: министерство алии и интеграции опубликовало важную информацию для израильтян

Опубликовано сообщение от министерства алии и интеграции в связи с антитеррористической операцией в Газе с важной информацией.

В связи с антитеррористической операций в Газе «Рассвет» Министерство алии и интеграции во главе с министром Пниной Тамено-Шете публикует регулярную информацию, чтобы помочь тысячам новых репатриантов, живущим на Юге страны, которые впервые в эти дни столкнулись с реальностью безопасности в Израиле.

Как известно, с начала года в Израиль прибыло более 42 000 новых репатриантов, 34 000 из Украины и ее окружающих стран в рамках операции «Олим а-байта», около 1000 новых репатриантов прибыли в Израиль из Эфиопии в рамках операции «Цур Исраэль». Остальные прибыли из других стран мира.

В связи с обострением ситуации на Юге Министерство алии и интеграции в сотрудничестве с центром «Машавим» создает линию помощи и эмоциональной поддержки для репатриантов и вернувшихся в страну.

Справочный центр работает на разных языках, разговоры в нем полностью конфиденциальны и соблюдается полная конфиденциальность для каждого обратившегося.

Ниже министерство приводит номера телефонов горячей линии на разных языках:

04-7702650 (французский)

04-7702651 (английский)

04-7702649 (испанский)

04-7702648 (русский)

04-8258081 (амхарский)

Также Министерство в сотрудничестве с Командованием службы тыла во время чрезвычайной ситуации начало получать обращения от солдат, говорящих на разных языках, и по различным каналам связи.

Инспекторы министерства вместе с сотрудниками Еврейского агентства «Сохнут» провели проверки в местах проживания новых репатриантов. центрах абсорбции и жилых комплексах, для того, чтобы убедиться, что защищенные помещения открыты и пригодны для нормальной эксплуатации.

Министерство алии и интеграции уверяет, что продолжит оказывать помощь всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы репатрианты, находящиеся на юге и по всей стране, получили всю необходимую помощь для защиты в чрезвычайной ситуации, а также министерство организует временный выезд новых репатриантов, при необходимости, из южных районов в другие регионы страны.

«Курсор» ранее писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.