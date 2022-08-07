ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада»

Видео с эффектным ударом по позиции террористом «Исламского джихада» сняли при помощи беспилотника.

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по месту запуска ракет «Исламского джихада» в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ракеты оттуда запускали сегодня утром.

IDF publishes a video of PIJ rocket launching sites it struck in the Gaza Strip pic.twitter.com/hn5VnXM87a — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 7, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет». ЦАХАЛ сообщил о результатах и успехах операции против Исламского джихада «Рассвет». Уничтожены главные лидеры джихада. При этом из Газы было выпущено около 585 ракет, из которых 97 процентов уничтожил «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что начальник оперативного управления ЦАХАЛа заявил, что вся верхушка Исламского джихада в Газе ликвидирована.

Еще напомним, что ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации Халед Мансура, начальника Южного крыла Исламского джихада.

ЦАХАЛ показал видео удара по «штурмовому туннелю» Исламского джихада.