ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по месту запуска ракет «Исламского джихада» в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ракеты оттуда запускали сегодня утром.

IDF publishes a video of PIJ rocket launching sites it struck in the Gaza Strip pic.twitter.com/hn5VnXM87a

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 7, 2022