ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада»

15:02, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
ввс израиля фото
Фото: Moshe Shai/Flash90

Видео с эффектным ударом по позиции террористом «Исламского джихада» сняли при помощи беспилотника.

Армия обороны Израиля опубликовала видео удара по месту запуска ракет «Исламского джихада» в секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ракеты оттуда запускали сегодня утром.

 

Ранее редакция Курсора сообщала, что ЦАХАЛ опубликовал промежуточные итоги операции «Рассвет». ЦАХАЛ сообщил о результатах и успехах операции против Исламского джихада «Рассвет». Уничтожены главные лидеры джихада. При этом из Газы было выпущено около 585 ракет, из которых 97 процентов уничтожил «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что начальник оперативного управления ЦАХАЛа заявил, что вся верхушка Исламского джихада в Газе ликвидирована.

Еще напомним, что ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации Халед Мансура, начальника Южного крыла Исламского джихада.

ЦАХАЛ показал видео удара по «штурмовому туннелю» Исламского джихада.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Кальвин
ТЭГИ: