Операция «Разбей волну»: ЦАХАЛ проводит многочисленные аресты

Четыре человека, подозреваемых в убийствах, были арестованы израильской полицией в субботу утром.

В ночь на субботу силы ЦАХАЛа и ШАБАКа на Западном берегу арестовали трех разыскиваемых лиц и конфисковали у них оружие.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что силы ЦАХАЛа действовали в деревне Кабатия на Западном берегу и в субботу утром арестовали подозреваемого в террористической деятельности.

«Подозреваемые, трое мужчин и женщина, всем около двадцати лет, жители города Наура, будут доставлены по запросу полиции для продления содержания под стражей в конце Шаббата в магистратском суде в Назарете.

Также сообщается, что взрывное устройство было брошено на пост охраны в Хевроне. Начался пожар, на место прибыли спасатели.

Еще один инцидент произошел накануне вечером, когда несколько бутылок с зажигательной смесью были брошены в пост охраны в городе Аль-Фавар. В ходе операций жертв среди израильтян не было.

Как сообщал Курсор, солдаты ЦАХАЛа нашли нож на теле подозреваемого после инцидента возле деревни Битин. Это нападение продолжило всплеск насилия в Иудее и Самарии.