Операция «Разбей волну»: ЦАХАЛ проводит многочисленные аресты

В ночь на субботу силы ЦАХАЛа и ШАБАКа на Западном берегу арестовали трех разыскиваемых лиц и конфисковали у них оружие.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что силы ЦАХАЛа действовали в деревне Кабатия на Западном берегу и в субботу утром арестовали подозреваемого в террористической деятельности.
«Подозреваемые, трое мужчин и женщина, всем около двадцати лет, жители города Наура, будут доставлены по запросу полиции для продления содержания под стражей в конце Шаббата в магистратском суде в Назарете.
Также сообщается, что взрывное устройство было брошено на пост охраны в Хевроне. Начался пожар, на место прибыли спасатели.
Еще один инцидент произошел накануне вечером, когда несколько бутылок с зажигательной смесью были брошены в пост охраны в городе Аль-Фавар. В ходе операций жертв среди израильтян не было.
Как сообщал Курсор, солдаты ЦАХАЛа нашли нож на теле подозреваемого после инцидента возле деревни Битин. Это нападение продолжило всплеск насилия в Иудее и Самарии.
Палестинец был застрелен после того, как напал с молотком на израильского солдата недалеко от центральной деревни Битин, сообщила ЦАХАЛ в среду вечером. Войска проводили обычную операцию в этом районе, когда подозреваемый бросился на солдата, добавили в армии. Солдат открыл огонь и нейтрализовал палестинца.