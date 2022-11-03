Операция ЦАХАЛа в Дженине: ликвидирован террорист Исламского джихада

СМИ сообщают, что в Дженине вспыхнула перестрелка между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими боевиками, когда израильские силы вошли в город, чтобы арестовать высокопоставленного члена палестинского Исламского джихада.

По сообщениям палестинских СМИ, террорист Исламского джихада, 28-летний Фарук Салама, был убит в перестрелке. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в ходе происшествия ранены еще трое человек.

Солдаты ЦАХАЛа вошли в Дженин для проведения операции, сообщил представитель подразделения ЦАХАЛа.

Напомним также, что ночью израильские силы безопасности провели аресты в Иудее и Самарии в рамках операции «Волнорез», задержав 14 разыскиваемых подозреваемых.

Так, в деревне Бейт-Дукку вспыхнули жестокие беспорядки. 42-летний Дауд Халил Райян был ранен в грудь солдатами после того, как бросил в сторону ЦАХАЛа коктейль Молотова.

Террорист является родственником 54-летнего Хабеса Райяна, который был убит офицером ЦАХАЛа в среду после того, как он наехал на солдата своей машиной, а затем попытался ударить его топором.

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