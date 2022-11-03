Стало известно, почему ЦАХАЛ убрал блокпосты вокруг Шхема

ЦАХАЛ регулярно перекрывает въезды в города в этом районе на фоне роста числа нападений террористов на израильских солдат и мирных жителей.

Армия обороны Израиля убрала блокпосты, которые в течение последних трех недель фактически перекрывали палестинский город Шхем, пишет The Times Of Israel.

Это связано с тем, что десятки европейских и американских дипломатов приехали сегодня в город вместе с палестинскими официальными лицами, чтобы изучить влияние недавней эскалации безопасности на жизнь палестинцев в этом регионе.

ЦАХАЛ регулярно перекрывает въезды в палестинские города в этом районе на фоне роста числа нападений террористов на израильских солдат и мирных жителей.

На сегодняшний день дипломаты встретились с жителями деревни Хавара, чтобы услышать от них о том, каким образом поселенцы влияют на их жизнь. Они также поговорили с лидерами палестинского бизнеса в Торговой палате Шхема, чтобы узнать у них о влиянии израильского военного правления на местную экономику.

«Шхем превратился в тюрьму», — сказал дипломатам один бизнесмен, поясняя, что город окружен поселениями, блокпостами и объездными дорогами для поселений.

Он сетовал на то, что Израиль превратил Иудею и Самарию в три острова, которые отделены друг от друга, что мешает жизнеспособной экономике.

Со своей стороны, премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе сказал, что ПА продолжает протягивать руку для переговоров с Израилем.

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