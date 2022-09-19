Операция «Волнорез»: ЦАХАЛ задержал еще 14 подозреваемых в терроризме

Подозреваемые, изъятое оружие и боеприпасы, армия передала в ШАБАК для дальнейшего расследования. В результате операции среди израильских военных потерь нет.

Прошлой ночью в Иудеи и Самарии прошла операция «Волнорез», в ходе которой солдаты ЦАХАЛа задержали 14 лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщает издание News.walla.

В операции были задействованы военнослужащие, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Новые аресты прошли в городе Хеврон, деревнях Тальфит, Дир-Балут, Заудин, Байт-Ликия и других населенных пунктах. В ходе операции произошли небольшие столкновения. Среди израильских военных потерь и пострадавших нет.

В деревне Джамаин силами безопасности были конфискованы два автомобиля, которые, согласно подозрению, использовались при обстреле израильских автомобилей.

Отмечается, что арестованные, изъятое оружие и боеприпасы переданы в ШАБАК для дальнейшего расследования.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 19 сентября, недалеко от деревни Хавара, расположенной на юге от Шхема, был расстрелян израильский автомобиль. В результате нападения никто не пострадал. В полиции отметили, что в праздничные дни угроза терактов возрастает, поэтому перед Рош ха-Шана силы безопасности повышают уровень готовности.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа задержали двух палестинских нелегалов с оружием в районе северной Самарии.