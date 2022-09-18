ЦАХАЛ предотвратил теракт в северной Самарии: что известно

Во время обыска у одного из задержанных был обнаружен самодельный пистолет-пулемет «Карл Густав».

Военные ЦАХАЛ предотвратили террористический акт при попытке незаконного проникновения на территорию Израиля.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни.

Отмечается, что солдаты задержали двух палестинских нелегалов с оружием в районе северной Самарии. Согласно предварительной информации, они планировали теракт.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во время обыска у одного из задержанных был обнаружен самодельный пистолет-пулемет «Карл Густав».

Задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования.

Как сообщал Курсор, ранее на этой неделе солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали двух палестинских боевиков в перестрелке, когда ЦАХАЛ пытался задержать террористов возле барьера безопасности в Самарии.

По данным ЦАХАЛа, армейский корректировщик, наблюдавший за зоной стыка возле палестинской деревни Джалама, в предрассветные часы среды заметил двух подозреваемых. Войска, направленные для расследования, окружили пару и начали протоколы арестов.

В этот момент «подозреваемые открыли огонь по солдатам», говорится в заявлении военных. Войска ЦАХАЛа укрылись и открыли огонь по подозреваемым, нейтрализовав их.

Перестрелка произошла на фоне резкого роста напряженности в регионе в последние недели, когда израильские силы активизировали рейды с арестами и другие контртеррористические мероприятия, которые, по словам палестинцев, разжигают гнев.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил репортерам, сопровождавшим премьер-министра Яира Лапида в Германию в понедельник, что Израиль «ужесточает операции ЦАХАЛа в таких местах, как Дженин и Шхем».

Также Курсор информировал о том, что в ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа совместно с пограничной службой (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии по подозрению в терроризме.