Операция Волнорез: в ЦАХАЛе показали впечатляющие фото с бойцами

За ночь 24 августа было задержано 14 разыскиваемых лиц. Потерь среди наших сил нет.

Этой ночью в ходе деятельности военнослужащих ЦАХАЛа в Иудее и Самарии были задержаны 14 разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа. Кроме того, были опубликованы впечатляющие кадры с ночного рейда израильских бойцов:

״שובר גלים״

לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו הלילה 14 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון. לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה ברחבי אוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים בית סאחור, מזרעה אל-קבליה, סילוואד, ג'יוס ובעיר חברון >> pic.twitter.com/5t1mFIQzKh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 24, 2022

Во время действий ЦАХАЛа в некоторых районах арабы бросали в солдат бутылки с зажигательной смесью и взрывчатые вещества. Бойцы открыли ответный огонь.

Напомним, что Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.