Операция Волнорез: в ЦАХАЛе показали впечатляющие фото с бойцами

09:26, Сегодня
Новости Израиля
цахал и протесты палестинцев фото
Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

За ночь 24 августа было задержано 14 разыскиваемых лиц. Потерь среди наших сил нет.

Этой ночью в ходе деятельности военнослужащих ЦАХАЛа в Иудее и Самарии были задержаны 14 разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа. Кроме того, были опубликованы впечатляющие кадры с ночного рейда израильских бойцов:

Во время действий ЦАХАЛа в некоторых районах арабы бросали в солдат бутылки с зажигательной смесью и взрывчатые вещества. Бойцы открыли ответный огонь.

Напомним, что Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.

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Автор материала:
Ирен Давид
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