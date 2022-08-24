Операция Волнорез: в ЦАХАЛе показали впечатляющие фото с бойцами

Этой ночью в ходе деятельности военнослужащих ЦАХАЛа в Иудее и Самарии были задержаны 14 разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа. Кроме того, были опубликованы впечатляющие кадры с ночного рейда израильских бойцов:
Во время действий ЦАХАЛа в некоторых районах арабы бросали в солдат бутылки с зажигательной смесью и взрывчатые вещества. Бойцы открыли ответный огонь.
Напомним, что Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.