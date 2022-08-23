Впервые в истории: ЦАХАЛ назначил женщину командиром дивизиона ПВО

В последние годы наблюдается растущая тенденция к тому, чтобы женщины служили в боевых частях и занимали другие руководящие должности, ранее занимаемые мужчинами.

Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.

Подполковник Ревитал Барзани будет командовать 66-м батальоном, который использует систему «Праща Давида», используемую для перехвата ракет средней и большой дальности.

"זוהי זכות עבורי לפקד על גדוד רם 66, גדוד עם היסטוריה ענפה ותפקיד חשוב ומשמעותי בהגנה על שמי המדינה״. סא"ל רויטל ברזני, נכנסה הערב לתפקיד מפקדת גדוד רם 66 במערך ההגנה האווירית. סא"ל ברזני, תשרת כאישה הראשונה בתפקיד כמפקדת גדוד לוחמי הגנ"א בחיל האוויר >> https://t.co/SCSuruZaJk pic.twitter.com/KBDkLSnXst — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 23, 2022

«Для меня большая честь командовать 66-м батальоном, батальоном с богатой историей и важной и значимой ролью в защите неба страны», — сказала Барзани на церемонии, посвященной ее вступлению в должность.

Батальон также управляет системами раннего предупреждения ЦАХАЛа о приближающихся баллистических ракетах вместе с Командованием тыла.

«Благодаря опыту и знаниям, которые я приобрела за эти годы, я вступаю в должность, где у меня есть профессиональное, оперативное влияние и большая ответственность», — добавила Барзани.

В последние годы наблюдается растущая тенденция к тому, чтобы женщины служили в боевых частях и занимали другие руководящие должности, ранее занимаемые мужчинами.

Напомним, что Вооруженные силы Ирана проведут в среду крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.