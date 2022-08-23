Впервые в истории: ЦАХАЛ назначил женщину командиром дивизиона ПВО

Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.
Подполковник Ревитал Барзани будет командовать 66-м батальоном, который использует систему «Праща Давида», используемую для перехвата ракет средней и большой дальности.
«Для меня большая честь командовать 66-м батальоном, батальоном с богатой историей и важной и значимой ролью в защите неба страны», — сказала Барзани на церемонии, посвященной ее вступлению в должность.
Батальон также управляет системами раннего предупреждения ЦАХАЛа о приближающихся баллистических ракетах вместе с Командованием тыла.
«Благодаря опыту и знаниям, которые я приобрела за эти годы, я вступаю в должность, где у меня есть профессиональное, оперативное влияние и большая ответственность», — добавила Барзани.
В последние годы наблюдается растущая тенденция к тому, чтобы женщины служили в боевых частях и занимали другие руководящие должности, ранее занимаемые мужчинами.
Напомним, что Вооруженные силы Ирана проведут в среду крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.