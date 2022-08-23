Впервые в истории: ЦАХАЛ назначил женщину командиром дивизиона ПВО

22:27, Сегодня
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Фото: пресс-служба Минобороны Израиля

В последние годы наблюдается растущая тенденция к тому, чтобы женщины служили в боевых частях и занимали другие руководящие должности, ранее занимаемые мужчинами.

Армия обороны Израиля назначила женщину командиром армейского подразделения противовоздушной обороны — и это впервые в истории.

Подполковник Ревитал Барзани будет командовать 66-м батальоном, который использует систему «Праща Давида», используемую для перехвата ракет средней и большой дальности.

«Для меня большая честь командовать 66-м батальоном, батальоном с богатой историей и важной и значимой ролью в защите неба страны», — сказала Барзани на церемонии, посвященной ее вступлению в должность.

Батальон также управляет системами раннего предупреждения ЦАХАЛа о приближающихся баллистических ракетах вместе с Командованием тыла.

«Благодаря опыту и знаниям, которые я приобрела за эти годы, я вступаю в должность, где у меня есть профессиональное, оперативное влияние и большая ответственность», — добавила Барзани.

В последние годы наблюдается растущая тенденция к тому, чтобы женщины служили в боевых частях и занимали другие руководящие должности, ранее занимаемые мужчинами.

Напомним, что Вооруженные силы Ирана проведут в среду крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.

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Автор материала:
Ирен Давид
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