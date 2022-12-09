Оппозиция готовит «неприятный сюрприз» для правительства Нетаниягу — отчет

Бывший союзник Биньямина Нетаниягу разрабатывает план, направленный на то, чтобы посеять хаос в новом правительстве.

Согласно сообщению в Maariv, среди приходящей оппозиции вынашивается план, направленный на то, чтобы посеять хаос в новом правительстве Нетаньяху.

Об этом сообщает INN.

Согласно сообщению, два высокопоставленных представителя оппозиции — секретарь фракции «Еш Атид», депутат Кнессета Боаз Топоровский и член «Национального единства» Зеэв Элькин — бывший депутат от «Ликуда» и союзник Нетаниягу — разрабатывают план «Тотальной войны», который стремится сорвать формирование правительства на законодательном этапе «законов Дери, Бен-Гвира и Смотрича».

Глава ШАС, депутат Кнессета Арье Дери, председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир и председатель Религиозно-сионистской партии, Бецалель Смотрич, настаивали на принятии законов до формирования нового правительства, которые обеспечили бы выполнение ключевых коалиционных соглашений.

Они включают в себя поправку к Основному закону: «Правительство», которая позволит Дери занимать пост министра правительства, несмотря на его недавнее осуждение за налоговые преступления в рамках сделки о признании вины; закон, предоставляющий прямую власть над полицейским управлением новому министру национальной безопасности Бен-Гвиру и передающий власть над пограничной полицией; и закон, отделяющий контроль над гражданской администрацией, которая управляет районом C Иудеи и Самарии, от министра обороны и передающий его в руки второго министра в министерстве обороны.

Официальные лица, упомянутые в пятничном отчете, заявили, что «Тотальная война» включает в себя план, направленный на то, чтобы помешать быстрому принятию трех законов, необходимых до формирования нового правительства, что еще больше задержит создание новой коалиции.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу, чей мандат на формирование правительства истекает в воскресенье, официально запросил в четверг вечером продление на две недели.

«Мы готовим для них болезненный сюрприз. Их ждет много [борьб в Кнессете], от продолжительных дискуссий по выборам нового спикера Кнессета до обсуждения создания комитетов по подготовке законодательного органа для голосования к принятию законов, до переговоров по сами законы. Мы позаботимся о том, чтобы каждое обсуждение длилось как можно дольше», — заявили в оппозиции.

В то время как формирующаяся коалиция с комфортным большинством в 64 места, скорее всего, примет три закона, новая оппозиция попытается обрушить каждый закон в попытке затянуть процесс за счет всего двухнедельного продления Нетаниягу, вынуждая новая коалиция для формирования правительства без принятия всех трех законов. Это, в свою очередь, может спровоцировать разногласия внутри нового правительства.

«С того момента, как уходящий спикер Кнессета Мики Леви покинет пост спикера Кнессета, а новый спикер Кнессета займет его место, оппозиция начнет тянуть время при каждой возможности. Мы усложним им жизнь», — заявили представители новой оппозиции.

Ранее Курсор писал, что Ликуд попросил президента Герцога о продлении мандата. Срок действия мандата, предоставленного президентом Герцогом назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу, истекал в ночь с воскресенья на понедельник.

СМИ: Герцог предоставит Нетаниягу отсрочку. Президент Ицхак Герцог, скорее всего, ответит на просьбу назначенного премьер-министра по окончании мандатного периода.

Курсор сообщал, что глава партии Авода Мейрав Михаэли призвала президента Ицхака Герцога отклонить ожидаемую просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему дополнительных 14 дней, в течение которых он должен сформировать новое правительство.