Оппозиция отказалась от переговоров о судебной реформе

В воскресенье продолжились инициативы к началу переговоров по программе судебной реформы, но лидеры оппозиции отклонили новое предложение правительства о проведении переговоров на этой неделе под эгидой президента.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Спор о судебной реформе, который перерос в самый интенсивный внутренний кризис за последние годы, в настоящее время сосредоточен не столько на особенностях законодательства, сколько на ожесточенных спорах о том, могут ли начаться переговоры с замораживанием или без замораживания законодательного процесса.

В воскресенье основные лидеры, продвигающие реформу, — министр юстиции Ярив Левин и член парламента Симха Ротман, возглавляющая комитет Кнессета, занимающийся законодательством, — приняли предложение Ассоциации производителей Израиля, Торговой палаты и групп представление технологических компаний и строительных подрядчиков на переговорах, которые начнутся во вторник в резиденции президента без предварительных условий.

«С самого первого дня мы заявили, что выступаем за диалог, чтобы попытаться достичь понимания по реформе и, по крайней мере, уменьшить разногласия. Мы отвечаем на призыв к переговорам без предварительных условий и призываем других представителей оппозиции откликнуться на инициативу и посетить переговоры с президентом во вторник», — говорится в совместном заявлении лидеров реформы.

Однако лидеры оппозиции быстро отклонили это предложение.

«Уважаемый министр юстиции… хватит болтовни. Кнессет заседает и продвигается вперед [по закону], и вы просите, чтобы мы встретились? Нам не нужно ждать до вторника. Объявите, что вы останавливаетесь, и мы можем встретиться сегодня у президента», — заявил бывший министр обороны Бени Ганц.

Ранее «Курсор» сообщал, что лауреат Нобелевской премии заявил, что протестующие не имеют никакого отношения к Израилю.