Опрос: 35% выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС

До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

В религиозном лагере провели опрос для выяснения текущего расклада и тенденций.

Результаты опроса института Нетуней Эмет о политических тенденциях в харедимном секторе опубликовал Телеграм-канал Люди в черном.

42% опрошенных настаивают на демократических праймериз в харедимных партиях, 38% выступают против.

Лишь 35% хотят, чтобы Яадут а-Тора и Шас пошли на выборы общим блоком. 48% выступают против.

67% опрошенных против разделения блока Яадут а-Тора (на «Агудат Исраэль» и «Дегель а-Тора»), а 18% поддерживают такой шаг, хотя при этом одна из партий, вероятно, не пройдет в Кнессет.

Как распределяются политические предпочтения харедим: 39% — Яадут а-Тора, 29% — ШАС, 20% — «Религиозный сионизм», 5% — «Ликуд».

На вопрос «Что должны делать харедимные партии в случае если Нетаниягу не наберет 61 мандат и не сможет сформировать коалицию» получены следующие результаты: 42% считают, что партии должны заставить Нетаниягу уступить место другому кандидату от Ликуда, 28% считают, что нужно идти на еще одни выборы, 17% считают, что нужно создать правительство с ротацией.

По поводу попыток создать партию «работающих харедим»: 69% считают, что такая партия не нужна. 18% считают, что нужна, и эта цифра очень близка к количеству голосующих за партию «Религиозный сионизм», что отчасти отвечает на вопрос, почему большинство считает, что партия не нужна.

Против кого дружим?

Вынесем отдельной темой, поскольку это важно. Одна из главных проблем — угроза раскола в религиозных партиях. Два крупных религиозных политических блока — «Религиозный сионизм» и Яадут а-Тора на данный момент не особо являются блоками.

Смотрич собирает ведущих раввинов во главе с равом Друкманом ради своей поддержки, Бен Гвир с ездит с сольными гастролями по стране и показывает, что его партия может и отдельно.

«Дегель а-Тора» все громче высказывает желание отделиться от «Агудат Исраэль». В отличие от «Религиозного сионизма», где у Бен-Гвира со Смотричем по отдельности есть возможность перейти проходной барьер, одна из частей блока Яадут а-Тора может не пройти в Кнессет.

Сложно назвать это хорошими новостями для право-религиозного блока в целом. Единство действительно важно для большинства избирателей, безотносительно амбиций политиков.

«Курсор» писал про новый опрос: Нетаниягу сможет сформировать правительство.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд.