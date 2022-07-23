СМИ: Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд

Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.

Об этом рассказал журналист Бен Каспит.

Он рассказал о том, что некий бизнесмен предложил бывшему начальнику Генерального штаба зарезервированное место в Ликуде. Эта новость последовала за рядом опросов, которые показали, что сейчас Ликуд не сможет набрать достаточно количество голосов для большинства в Кнессете.

В прошлом Габи Ашкенази уже занимал пост министра иностранных дел, так что от политики он не далек. Однако как сообщил журналист, Ашкенази категорически отказался присоединяться к Нетаниягу. Каспит предположил, что за кандидатуру бывшего начальника Генгштаба могут побороться Кахоль-Лаван и Тиква Хадаша.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.