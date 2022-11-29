Опрос: большинство израильтян считают, что нужно прекратить призыв

Новый опрос показал, что, по мнению многих израильтян, ЦАХАЛ должен отказаться от обязательного всеобщего призыва и вместо этого стать добровольной профессиональной армией.

Об этом сообщает Israel National News.

Произошло существенное падение поддержки обязательной всеобщей службы за последние пять лет: с 59% в 2017 году до всего 41% в 2022 году. 47% опрошенных поддерживают превращение АОИ в профессиональные добровольческие силы, по сравнению с 38% в 2017 году.

Большинство израильтян во всех возрастных группах до 55 лет поддержали изменение, в то время как израильтяне среднего и старшего возраста меньше всего поддержали этот шаг: всего 31,5% израильтян старше 65 лет и 40% израильтян в возрасте 55-64 лет выступили в пользу добровольческой армии.

51% израильтян в возрасте 18-24 лет, 57% израильтян 25-34 лет, 51% израильтян 35-44 лет и 51% израильтян 45-54 лет поддерживают переход к добровольческой армии.

Несмотря на значительную поддержку прекращения призыва, множество израильтян выступают против полного освобождения армии для студентов иешив-харедим, и только 40% респондентов поддерживают новый закон, освобождающий мужчин-харедим, которые учились в ешиве до 22 лет. 49% опрошенных выступили против такого законопроекта.

54% поддерживают разрешение женщинам служить в элитных боевых подразделениях по сравнению с 35%, которые не согласны. Среди светских евреев 72% поддерживают открытие элитных подразделений для женщин, по сравнению с 19% религиозных сионистов и 17% респондентов-харедим.

Ранее стало известно, сколько израильтян поддерживают право солдат не слушать пение женщин.

«Курсор» сообщал о том, сколько людей верят в существование ведьм и магии.