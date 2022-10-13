Лапид высказался о беспорядках и терроризме: Силовики не остановятся

Премьер-министр Израиля Яир Лапид оценил ситуацию с безопасностью после событий в Восточном Иерусалиме и продолжающейся подготовки к празднику.

Лапиду предоставили подробный отчет службы безопасности и разведки о деятельности сил безопасности в Иерусалиме и остальной части страны, а также о многочисленных усилиях, направленных на успокоение этого района.

Об этом сообщает INN.

В ходе обсуждения были рассмотрены и предприняты дополнительные шаги по укреплению сил на местах за счет специальных бюджетов. Лапид поручил в ближайшее время продвигать две значимые программы по усилению полиции. Также были представлены все мероприятия и праздничные парады, которые проходят как обычно по всей стране, с участием десятков тысяч израильтян, с акцентом на Иерусалим, и в рамках подготовки к событиям Симхат Тора и второго круга.

Премьер-министр одобрил дальнейшую подготовку сил безопасности, дислоцированных в этом районе, и планы активизации в случае беспорядков и инцидентов с применением насилия. Помимо этого, во время обсуждения представили усилия по поиску террористов после недавних атак. По словам премьер-министра, крайне важно повышать информированность и осведомленность ради пресечения терроризма. Лапид подчеркнул, что нужно быть бдительными и не протягивать руку публикациям «фейковых новостей», которые вводят в заблуждение и влияют на общество.

«Силы безопасности развернуты по всей стране и позволяют всем праздничным мероприятиям проходить в обычном режиме в Иерусалиме и в целом терроризм и насильственные беспорядки. Силовики не остановятся, пока не поймают террористов и их отправителей», – сказал он.

В конце обсуждения премьер-министр Лапид поблагодарил все силы безопасности, ЦАХАЛ, ШАБАК и силы безопасности за их решительную деятельность во время праздников, а также за безопасность граждан Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме«.

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