Опрос: ожидается рекордно низкая явка арабов на предстоящих выборах

«Углубленный» опрос общественного мнения, опубликованный сетью Kan, предсказывает, что на предстоящих выборах 1 ноября явка среди израильских арабов может быть самой низкой за всю историю, что может привести к сокращению арабского представительства и дать лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу парламентское большинство.

Опрос, проведенный фирмой Statnet Юсефа Макладеха, которая специализируется на арабском меньшинстве Израиля, прогнозирует, что явка арабов составит 39%, что является самым низким показателем в истории страны.

Текущая самая низкая явка, 44,6%, была достигнута на последних выборах в 2021 году. За год до этого, когда все четыре основные арабские партии и партии с арабским большинством баллотировались в одном списке, участие арабов было на пике — 64,8%, что дало Объединенному списку 15 мест в Кнессете.

Согласно опросу, если палестинская националистическая партия «Балад» выйдет из «Объединенного списка», арабское представительство понесет еще один удар, даже рискуя возможностью того, что все три партии не преодолеют избирательный барьер в 3,25%.

При таком сценарии «Баладу» не удастся пройти в Кнессет, а «Объединенный список» и «РААМ» окажутся на грани забвения, получив по 4 места каждый.

Ранее «Курсор» писал, что представитель Ликуда считает, что Бен-Гвир превратит Израиль в другую страну. «Странно, что Бен-Гвир легитимен. Когда Бен-Гвир и его люди будут в правительстве, это превратит Израиль в другую страну», — заявил Дан Меридор.