Опрос показал, сколько евреев хотят, чтобы их дети учились в «смешанных» классах

Более 60% израильтян хотят, чтобы спорные темы обсуждались в школе.

Согласно новому опросу, опубликованному Израильским институтом демократии (IDI) во вторник, более 60% израильтян хотят, чтобы спорные темы обсуждались в классе, и считают такое обсуждение важным и необходимым.

Процент израильтян, поддерживающих такое обсуждение, варьируется в зависимости от разных секторов: 64% харедим заявляют, что не считают, что спорные темы следует обсуждать, в то время как 61% религиозных евреев и 78% светских евреев поддерживают такое обсуждение.

Между тем, более 51% арабского сектора поддерживают обсуждение спорных тем в классе, а 28% не поддерживают такое обсуждение.

Кроме того, опрос показал, что 67% израильтян предпочитают, чтобы их дети учились в классах со студентами из других секторов («смешанных классах»), а не в отдельных классах или школах.

В то время как 83% светских евреев заинтересованы в разнообразной обстановке в классе, 74% израильтян-харедим выступают против таких классов.

Избиратели Религиозных сионистов, Ликуда, Исраэль Бейтену, Балада и Байит Хайехуди чаще предпочитали отдельные классы, чем избиратели других партий.

Опрос также показал, что 71% граждан Израиля считают демократические ценности важными для внедрения в систему образования.

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