Опрос показал, сколько израильских подростков столкнулись с антисемитизмом в Интернете

«Подавляющее большинство» респондентов могут отличить критику Государства Израиль или политики правительства от других антисемитских заявлений.

Антидиффамационная лига (ADL) и Фонд Конрада Аденауэра провели исследование и установили, что 81% израильских подростков сталкивались с антисемитизмом в Интернете.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

71% израильских подростков сталкивались с антисемитизмом в социальных сетях, 66% знакомились с веб-страницами с антисемитским содержанием, 65% знакомились с песнями или видео с антисемитским содержанием, а 30% наткнулись на целые веб-сайты, посвященные антисемитскому содержанию. Лишь 14% респондентов сообщили, что никогда не сталкивались с антисемитизмом в Интернете.

Согласно отчету, исследование также показало, что «подавляющее большинство» респондентов могут отличить критику Государства Израиль или политики правительства от других антисемитских заявлений.

84% заявили, что навязывание бойкота Израилю представляет собой антисемитизм, 88% заявили, что отрицание существования Государства Израиль представляет собой антисемитизм, а 88% заявили, что публикация теорий заговора об Израиле и «Зиос», правящем миром, представляет собой антисемитизм. Только 29% респондентов заявили, что критика политики Израиля приравнивается к антисемитизму.

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэста признали антисемитом года в США. Исполнительный директор некоммерческой организации StopAntisemitism Лиора Рез утверждает, что рэпер пользуется своей популярностью для продвижения опасных антисемитских клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться.

По ее словам, фанатичные заявления Уэста стали причиной «ужасающих антисемитских действий», которые совершили сторонники превосходства белой расы и другие маргинальные сообщества, стремящиеся «нанести вред евреям во всем мире». Рез добавила, что ненависть к евреям в США уже вышла из-под контроля, а Канье лишь «подливает масла в огонь».

«Курсор» сообщал, что конгрессмен США назвал отрицателей Холокоста «отбросами мира».