Опрос показал, сколько израильтян до сих пор не определились, за кого будут голосовать

Большинство респондентов-евреев (61%) ответили, что на предстоящих выборах они проголосуют так же, как и члены их семьи или друзья.

Центр изучения общественного мнения и политики Витерби при Израильском институте демократии показывает, что каждый четвертый израильтянин до сих пор не определился, за кого будет голосовать на выборах.

Почти четверть (23%) населения все еще думает, за кого голосовать на предстоящих выборах.

Среди избирателей оппозиционных партий подавляющее большинство (78%) намерено голосовать за ту же партию, что и на предстоящих выборах, тогда как только 4% указали, что будут голосовать за коалиционные партии. Напротив, из избирателей партий, входящих в коалицию, только 43,5% намерены голосовать за ту партию, за какую они голосовали в прошлый раз, еще 10% указали, что будут голосовать за оппозиционные партии.

Еврейская общественность разделилась во мнениях относительно того, насколько для них важно, чтобы первыми в списке кандидатов в Кнессет от партии, за которую они намерены голосовать, были отставные высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа: 47% ответили, что это важно для них, а 50 % ответили, что для них это не важно.

Большинство респондентов-евреев (61%) ответили, что на предстоящих выборах они проголосуют так же, как и члены их семьи или друзья.

Ранее Курсор писал, что забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство.