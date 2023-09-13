Опрос показал, сколько израильтян удовлетворены своей жизнью в еврейском государстве

Многие израильтяне не удовлетворены своим финансовым положением.

90,2% израильтян довольны своей жизнью в целом, но лишь 65% еврейских жителей Израиля и 50% арабских жителей удовлетворены своим финансовым положением.

Об этом говорится в новом отчете Центрального статистического бюро.

Около трети израильтян не удовлетворены балансом между временем, которое они посвящают работе, и временем, которое они посвящают семье и другим сферам своей жизни, при этом 40% работающих людей часто испытывают стресс или психическое давление во время работы.

40% израильских граждан удовлетворены тем, как работает демократия в Израиле, а 56% не удовлетворены. 73% считают, что религия является фактором, влияющим на жизнь в Израиле, при этом около половины евреев считают, что государство должно отделять религию от государства.

Каждый пятый израильтянин по какой-то причине чувствует себя подвергнутым дискриминации.

42% израильтян утверждают, что государство должно больше инвестировать в образование, четверть израильтян утверждают, что оно должно инвестировать в поддержку более слабых слоев населения, а еще четверть — в поощрение занятости и создание новых рабочих мест.

Курсор писал, что в Центральном статистическом бюро спрогнозировали, когда население Израиля достигнет 20 млн жителей.