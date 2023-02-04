Опрос показал, сколько жителей Израиля опасаются гражданской войны

В пятницу, 3 февраля, среди израильтян провели новый опрос который показал, что треть страны (31 процент) опасаются гражданской войны, а большинство респондентов не согласны с судебной реформой.

43 процента граждан считают ее некачественной, в то время как 31 процент, наоборот, хорошей. Около 13 процентов респондентов заявили, что участвовали в той или иной акции протеста против судебной реформы.

В ходе опроса стало также известно, что доля заявивших об участии в акции протеста в возрасте 65 лет и старше в три раза превышает долю 18-24-летних, сообщивших, что они участвовали в каких-либо акциях протеста (26 процентов и 8 процентов соответственно).

63 процента израильтян считают, что между различными политическими лагерями по поводу предлагаемых законодательных изменений должен быть диалог. Причем среди избирателей оппозиционных партий поддержка диалога выше (77,5 процента).

Также 55 процентов граждан считают, что вероятность гражданской войны мала, но около трети (31 процент) все же предполагают, что она может произойти. При этом доля тех, кто опасается гражданской войны, значительно выше среди участников демонстраций по сравнению с теми, кто в них не участвуют.

В Израильском институте демократии считают, что полученные данные показывают глубокое разделение общественности по разным позициям, а это может негативно отразиться на демократической стабильности.

«Курсор» писал ранее, что национальная гордость израильтян оставалась стабильной в 2022 году. При этом более высокий процент молодых израильтян идентифицировали себя как правых.

Еще мы писали, что только 18 процентов израильтян доверяют Кнессету. При этом абсолютное большинство граждан считает, что политики больше заботятся о своих личных интересах, чем об обществе, которое их избрало.