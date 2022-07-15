Опрос: Ямина получит 4 места, блок Нетаниягу — 60 мест

Присоединение Хенделя и Хаузера к Ямине существенно сдвинет результаты выборов и предоставит Ямине возможность получить 4 места в правительстве. В таком случае Нетаниягу будет искать союзника для получения 61 голоса, и это, скорее всего, будет Ямина.

Ямина под руководством Айелет Шакед преодолеет избирательный порог и может стать решающим фактором на выборах, если к ней присоединятся министр связи Йоаз Хендель и политический союзник МК Цви Хаузер, показал новый опрос.

Опрос был проведен Менахемом Лазаром из Panels Politics по заказу Maariv.

При таком сценарии Ямина с Хенделем и Хаузером получит четыре места. Блок Нетаниягу получит 60 мест, а его правые оппоненты, включая РААМ, получат 50, а Объединенный список может получить шесть мест, показал опрос.

Это поставит Биньямина Нетаниягу в зависимость от Ямины в вопросе получения 61-го голоса для формирования правительства.

Шакед и Хендель провели переговоры на этой неделе, и сообщается, что готовы к заключению соглашения. Хендель и Хаузер входили в партию «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара, но отказались учавствововать в объединении с “Кахоль-Лаван”.

Без Хенделя и Хаузера Ямина не сможет преодолеть избирательный порог, а блок Нетаниягу тогда получит абсолютное большинство в 61 голос.

Результаты опроса: Ликуд — 36, Еш Атид — 23, блок Саара и Ганца «Новая надежда» — 12, Религиозный сионизм — 9, ШАС — 8, Объединенный иудаизм Торы — 7, Авода — 6, Объединенный список — 6, «Исраэль Бейтену» — 5, РААМ — 4, Ямина — 4.

Мерец не преодолела избирательный порог в 3,25% от общего числа голосов, набрав всего 2,5%.

При таком сценарии Еш Атид, «Новая надежда», «Религиозный сионизм» и «Исраэль Бейтену» получат по одному месту.

Место, которое получит религиозный сионизм, станет 61-м для блока Нетаньяху.

Опрос проводился среди 711 израильтян старше 18 лет, из них 614 евреев и 97 арабов. Максимальная погрешность составила 4,2%.

«Курсор» информировал про опрос: как союз Ганца-Саара повлияет на расстановку сил перед выборами.

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