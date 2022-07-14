Герцог и Байден призывают превратить Ближний Восток в «экосистему устойчивого мира»

Выступая рядом с президентом США Джо Байденом в резиденции президента в Иерусалиме, президент Ицхак Герцог заявил, что США и Израиль «едины в нашем противостоянии террору Ирана и его стремлению получить ядерное оружие, что является самой большой угрозой для этого региона, а возможно, и для всего мира в целом».
Герцог описал картину «нарушенного мирового порядка», в котором влияние пандемии COVID-19 сочетается с российским вторжением в Украину. Он подчеркивает, что прочные отношения между Израилем и США имеют решающее значение для региональной и глобальной стабильности, мира и процветания.
«Вместе мы можем создать не только новый Ближний Восток, но и возобновляемый Ближний Восток — региональную экосистему устойчивого мира», — говорит Герцог.
«Под вашим руководством мы сможем продолжить превращение нашего региона из источника глобальной напряженности в источник глобальной стабильности и прогресса. Ближний Восток может превратиться в место встречи климатических инноваций и объединенных медицинских исследований, чистой энергии и мирного обмена между конфессиями и народами. Это благословение, которое вы принесете в ближайшие дни на ваши встречи в Эр-Рияде».
Израильский президент также высоко оценил твердую позицию Байдена против антисемитизма и делегитимизации Израиля.
Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.
Также сообщалось, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.