Герцог и Байден призывают превратить Ближний Восток в «экосистему устойчивого мира»

Американский и израильский президенты выступили перед публикой и заявили, что сделают все для того, чтобы Ближний Восток стал «местом встречи климатических инноваций и объединенных медицинских исследований, чистой энергии и мирного обмена между конфессиями и народами».

Выступая рядом с президентом США Джо Байденом в резиденции президента в Иерусалиме, президент Ицхак Герцог заявил, что США и Израиль «едины в нашем противостоянии террору Ирана и его стремлению получить ядерное оружие, что является самой большой угрозой для этого региона, а возможно, и для всего мира в целом».

Герцог описал картину «нарушенного мирового порядка», в котором влияние пандемии COVID-19 сочетается с российским вторжением в Украину. Он подчеркивает, что прочные отношения между Израилем и США имеют решающее значение для региональной и глобальной стабильности, мира и процветания.

«Вместе мы можем создать не только новый Ближний Восток, но и возобновляемый Ближний Восток — региональную экосистему устойчивого мира», — говорит Герцог.

«Под вашим руководством мы сможем продолжить превращение нашего региона из источника глобальной напряженности в источник глобальной стабильности и прогресса. Ближний Восток может превратиться в место встречи климатических инноваций и объединенных медицинских исследований, чистой энергии и мирного обмена между конфессиями и народами. Это благословение, которое вы принесете в ближайшие дни на ваши встречи в Эр-Рияде».

Израильский президент также высоко оценил твердую позицию Байдена против антисемитизма и делегитимизации Израиля.