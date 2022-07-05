Ямина является частью левого блока — депутат Ликуда

Депутат Кнессета Ярив Левин («Ликуд») сегодня заявил, что партия «Ямина», возглавляемая министром внутренних дел Айелет Шакед, не входит в лагерь националистов.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Я вижу всевозможные опросы, которые считают ее частью правого блока, и это неправда — это попытка ввести общественность в заблуждение», — сказал Левин.

«Она является частью левого блока. Если бы не многие ее действия, мы смогли бы свергнуть правительство намного раньше», — добавил депутат.

«Вся попытка считать «Ямину» так, как будто она может принадлежать нашему блоку, абсурдна. Ямина сделала свой выбор, Шакед стоит во главе Ямины. Это вопрос для другого блока», — добавил он.

Относительно того, получит ли депутат от «Ямины» Нир Орбах, сыгравший значительную роль в свержении правительства, место в «Ликуде», Левин сказал: «Депутат Орбах, безусловно, сделал несколько важных вещей ради свержения правительства, но я не думаю, что у нас есть какие-то обязательства перед ним».

Ранее Курсор писал, что Матан Кахана заявил, что готов остаться в Ямине. Матан Кахана заявил Айлете Шакед, что готов сейчас остаться в Ямине, однако просит, чтобы ему не мешали отделиться от партии и получить финансирование в будущем.

Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.

Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее Курсор писал, что Беннет провел еще одну прощальную встречу: «Я передаю сильное и процветающее Государство Израиль». ЦАХАЛ попрощался с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом, лидеры поблагодарили его за вклад в обеспечение безопасности Израиля.

Курсор также сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что он может быть премьер-министром. Либерман уверен, что ему достаточно опыта и знаний, чтобы занять этот пост, однако предупредил, что с правительством Биньямина Нетаниягу не готов сотрудничать.