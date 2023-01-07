Опубликованы кадры многотысячной демонстрации левых в Тель-Авиве

Тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства.

В Сети появилось видео многотысячной демонстрации левых сил в Тель-Авиве.

Кадры акции опубликовал портал inn.co.il.

Как известно, тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства.

Отмечается, что организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам»

«Как углубить расистскую дискриминацию арабских граждан, как урезать социальные бюджеты, как дискриминировать по половому признаку. Мы не будем сидеть дома и не будем предаваться отчаянию и разочарованию. Где борьба — там и надежда. И мы начнем борьбу за дом каждого из нас», — заявили участники марша.

Во время демонстрации перед участниками акции выступила председатель «Аводы» Мейрав Михаэли.

«Какая энергия на площади у театра Габима! Вместе с тысячами замечательных демонстрантов мы сюда и кричим ясным голосом — нашу страну нельзя разрушить! Мы продолжим бороться за нашу демократию», — сказала Михаэли.

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Ранее Курсор писал, что решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос. Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.