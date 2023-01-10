Опьянение силой и бешенство: Айзенкот оценил первые дни работы правительства

Бывший начальник штаба, депутат Кнессета Гади Айзенкот выступил на пленуме Кнессета и подвел итоги первых десяти дней работы нового правительства Нетаниягу.

Айзенкот заявил: «Как новый член Мишкана, примерно через 10 дней после создания правительства хотелось бы сказать, что прошли 100 дней отсрочки, а теперь мы вносить свой вклад во службу государству Израиль. Но за эти дни у нас появился повод для беспокойства, а увиденное ничего хорошего не сулит. Сочетание силового опьянения и бешенства».

Член партии «Лагерь государственников» считает: «Когда я подвожу себе краткий промежуточный итог того, что я узнал здесь за десять дней, я вижу обращение к судебной системе, которую я видел вблизи, насколько ее сила укрепляет Государство Израиль. Раздробленность и ослабление МО, которое я хорошо знаю — ослабление полномочий и ответственности в подразделении ГА. Я обычно человек осторожный, но говорю, что вероятность выполнения этого решения близка к нулю. Разумнее было бы присоединить к министру национальной безопасности Израильское космическое агентство. Нет шансов и логики что эти системы прошедшие через договоренности действительно пройдут.»

Айзенкот также подверг критике «ущерб государственному образованию и профильным исследованиям — кто не понимает, что это не только игры силовой коалиции, но и ущерб будущему национальной безопасности Государства Израиль». Достаточно посмотреть на тот факт, что 86% новобранцев в ЦАХАЛе происходят из 55% государственного образования в народе».

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