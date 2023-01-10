В минфине назвали сумму потерь бюджета при отмене налога на одноразовую посуду

Самый первый закон, принятый министром финансов, выгоден ультраортодоксальному населению, однако государство теряет при этом 330 миллионов шекелей.

Первое решение Бецалеля Смотрича в качестве министра финансов связано с отменой налога на одноразовую пластиковую посуду и сладкие безалкогольные напитки. Однако такие меры приведут к существенным потерям бюджета.

Об этом сообщает Walla.

Министерство финансов сообщило, что потери государства составят 330 миллионов шекелей. Таким образом сократятся суммы компенсаций за ущерб от войны и засухи.

Целью этого закона было снизить использование пластиковой посуды, поскольку в Израиле это явление самое массовое среди других стран. Также пытались таким образом улучшить экологическую ситуацию и привести израильскую практику в этом вопросе с международной практикой. Ибо почти во всех развитых странах предпринимаются аналогичные шаги.

Министр финансов Бецалель Смотрич приказал около недели назад отменить налог на одноразовую посуду и на сладкие напитки, который продвигал Авигдор Либерман в уходящем правительстве. Решение Либерман вызвало резкую критику со стороны ультраортодоксальной общественности и ее представителей в Кнессете.

Налог на пластиковую посуду внешне не касается никакой категории населения. При этом он больше всех ударил по ультраортодоксальному сектору, которые пользуются пластиковой посудой больше. Она подходит ортодоксам как из соображений кашрута, так и из-за размеров семей у ультраортодоксальных евреев.

Однако цена отмены этого решения составляет 330 миллионов шекелей. А значит придется уменьшить долю налога, поступающую в фонд компенсационных выплат за ущерб от войны или засухи.

Ранее Курсор писал, что Смотрич распорядился отменить важный налог.

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