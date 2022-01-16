Организации ПА: Хайфа, Яффо и Лод являются оккупированными городами

Высший контрольный комитет национальных и исламских сил в секторе Газа в субботу прокомментировал столкновения между израильскими силами безопасности и бедуинами в Негеве, которые вспыхнули во время протестов бедуинов по поводу посадки деревьев Еврейским национальным фондом (JNF) в этом районе.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Преднамеренная атака сионистов на оккупированный Негев — это открытый призыв ко всем нашим людям, и особенно в Негеве, отказаться от призыва в оккупационную армию или от любой формы службы государству, которое изгоняет их из их домов», — заявил комитет.

Он похвалил бедуинов в «оккупированном Негеве» и укрепил их руки в борьбе против «поселений и иудаизации», подчеркнув, что яростное восстание жителей «оккупированного» Негева — это рана в сердце «сионистского образования» после того, как оно потерпело неудачу в своей политике «израилизации» арабского населения.

В своем заявлении мониторинговый комитет сказал: «Наши земли в Негеве, Галилее, Хайфе, Яффо и Лоде, во всех палестинских городах, деревнях и поселениях на оккупированной территории, а также в Иерусалиме, Газе и на Западном берегу — все это земли палестинского народа».

Комитет призвал палестинскую арабскую общественность по возможности оказывать бедуинам максимальную помощь, чтобы укрепить их стойкость.

Курсор ранее писал, что в Негеве ночью снова прошли массовые беспорядки. Беспорядки, которые устроили арабы-бедуины, в Негеве продолжились и сегодня ночью. Так, уже к вечеру самой напряженной точкой стал поселок Тель-Шева, а точнее его полицейский участок.

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