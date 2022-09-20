Ошибка во время оплодотворения в Ришон ле-Ционе: минздрав назначил комиссию

Министерство здравоохранения назначило комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к ошибке во время экстракорпорального оплодотворения у пациентки в больнице «Ассута» в Ришон ле-Ционе.
Об этом сообщает портал Walla.
Отмечается, что комиссия должна будет сформулировать «системные выводы и рекомендации по улучшению системы экстракорпорального оплодотворения в Израиле» и представить их до конца 2022 года.
Как сообщал Курсор, минздрав Израиля получил информацию о том, что в больнице «Ассута» в Ришон-ле-Ционе женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения, но оказалось, что ребенок – не ее.
В ходе проверки выяснилось о генетической несовместимости между эмбрионом, пациенткой и ее партнером.
Речь идет о процедуре, при которой женщине переносят зародыш. В ходе ЭКО яйцеклетку женщины соединяют со сперматозоидами «в пробирке», после чего спустя 3-5-дневного развития эмбрион переносят в полость матки.
Чтобы избежать ошибки медики на протяжении всего процесса должны проверять имя и фамилию пациентки и принадлежность генетического материала. По всей видимости, в «Ассуте» допустили ошибку и пересадили женщине «чужой» эмбрион, на что указал генетический тест.
Минздрав инициировал создание экспертной комиссии, в том числе привлек экспертов в области фертильности и родовспоможения, которые должны расследовать этот случай.
Также Курсор информировал о том, что беременные женщины имеют повышенный риск заболевания коронавирусом с дальнейшей госпитализацией.
Ученые подчеркнули, что прививка от коронавируса не увеличивает риск рождения ребенка с массой меньше обычного.