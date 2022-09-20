Ошибка во время оплодотворения в Ришон ле-Ционе: минздрав назначил комиссию

Специалисты должны будет сформулировать «системные выводы и рекомендации по улучшению системы экстракорпорального оплодотворения в Израиле».

Министерство здравоохранения назначило комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к ошибке во время экстракорпорального оплодотворения у пациентки в больнице «Ассута» в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что комиссия должна будет сформулировать «системные выводы и рекомендации по улучшению системы экстракорпорального оплодотворения в Израиле» и представить их до конца 2022 года.

Как сообщал Курсор, минздрав Израиля получил информацию о том, что в больнице «Ассута» в Ришон-ле-Ционе женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения, но оказалось, что ребенок – не ее.