Основатель WhatsApp стал крупнейшим спонсором еврейских партий и организаций во всем мире

Ян Кум стал главным меценатом и филантропом, действующим в интересах еврейского народа. Недавно он перевел 2 млн долларов в пользу избрания в Конгресс США произраильских кандидатов.

Ян Кум, состояние которого оценивается в десять миллиардов долларов, пожертвовал два миллиона произраильскому лобби IPAK в рамках своей поддержки произраильских кандидатов на предварительных выборах Демократической партии перед голосованием в Конгресс.

С учетом всех его инвестиций в развитие еврейских партий и организаций, это небольшая сумма.

Ранее он передал не менее 150 млн долларов десяткам еврейских организации, включая ассоциацию Элад, Ханно и организации, борющиеся с антиизраильской пропагандой в университетах США.

Он стал крупнейшим спонсором последних политических мероприятий AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям), превзойдя бизнесменов Хаима Сабана, Пола Сингера и Бернарда Маркуса, каждый из которых внес по 1 млн долларов.

Кум является уроженцем Украины. В 2014 году Кум продал WhatsApp компании Facebook за 22 млрд долларов, а в 2018 году ушел с руководящей должности, которую занимал в объединенной компании. Согласно информации СМИ, после выхода на пенсию он посвящает свое время основанному им благотворительному фонду и жертвует огромные суммы организациям, действующим в интересах еврейского народа.

После начала войны в Украине меценат перечислил десятки миллионов долларов еврейским организациям в Восточной Европе. Также известно, что в 2019-2020 годах он выделил больше 140 миллионов долларов примерно 70 еврейским организациям.

Эти действия сделали Яна Кума одним из крупнейших филантропов еврейского мира.

Ранее «Курсор» писал, что Моссад помог Зеленскому вычислить российских шпионов.

Напомним, в Тель-Авиве пройдет первый в мире «любовный забег».