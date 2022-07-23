В Тель-Авиве пройдет первый в мире «любовный забег»

Забег в Тель-Авиве, который организовала компания Schwang, пройдет на двух участках по 4 и 8 километров. В мероприятии примут участие 15 тысяч людей.

В Тель-Авиве, 22 сентября, состоится первый в мире «любовный забег», участие в котором примут более 15 000 человек. После окончания мероприятия, бегуны отправятся на свидания.

Об этом сообщает издание Israelhayom.

Известно, что забег проводит компания Schwang. Он будет состоять из двух участков, протяженностью 4 и 8 километров. Это будет совместное мероприятие RGE Group и муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

Ожидается, что в рамках «любовного забега» под названием «Hoodies Singles RUN» примут участие от 15 000 до 20 000 человек.

В конце мероприятия участники отправятся на свидания. Для них будет организован комплекс мероприятий, включающий выступления знаменитостей, в частности Shefita и Raviv Kinner, также на вечеринке будет играть DJ Nadav Zion.

«В новом спортивном событии, которое проходит в одном из самых романтичных мест города, на маяке в порту Тель-Авива, я приглашаю всех принять участие в гонке и начать новый еврейский год с новых отношений», — отметил Мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хулдай.

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