Названы города Израиля, в которых дети чаще всего попадают в ДТП

На дорогах Израиля продолжают погибать дети, поскольку они являются одной из самых уязвимых категорий пешеходов. Ассоциация «Зеленый свет» проанализировала данные Центрального статистического бюро за последние пять лет, и назвала города, в которых чаще всего происходят ДТП с участием детей.
Об этом сообщает издание News.walla.
Согласно статистике, самыми опасными городами в плане ДТП для детей в возрасте 0-14 лет являются Хайфа, где ежегодно под машину попадает в среднем 63 ребенка, а также Хадера — 30 детей в среднем в год, Нагария — 14 детей, Бат-Ям и Кирьят-Ата соседствуют в списке с Нагарией.
Если анализировать крупные города, то на дорогах Иерусалима в среднем получают травмы в ДТП 183 ребенка в год, а в Тель-Авиве — 73 ребенка.
Согласно данным, среди арабских городов самым опасным для детей-пешеходов считается Умм-эль-Фахм, а среди религиозных городов негативно выделяется Бней-Брак (на 14-м месте).
Генеральный директор ассоциации «Зеленый свет» Янив Яаков отметил, что большинство детей оказываются под колесами автомобиля, когда переходят на другую сторону дороги, поэтому скорость транспортных средств нужно ограничить, особенно в тех местах, где есть много детей, например, возле парков развлечений, детских садов и школьных учреждений.
«Курсор» писал ранее, что среди европейских стран Израиль занимает предпоследнее место по безопасности детей на дорогах. Стране срочно предлагается снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 30 км/ч.
Еще мы писали, что в воскресенье, 20 ноября, в Цфате на улице Ноф Талия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.
Напомним, в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил 7-летний ребенок.