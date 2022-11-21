Названы города Израиля, в которых дети чаще всего попадают в ДТП

Для исследования были выбраны данные за пять последних лет, с 2017 по 2021 годы.

На дорогах Израиля продолжают погибать дети, поскольку они являются одной из самых уязвимых категорий пешеходов. Ассоциация «Зеленый свет» проанализировала данные Центрального статистического бюро за последние пять лет, и назвала города, в которых чаще всего происходят ДТП с участием детей.

Об этом сообщает издание News.walla.

Согласно статистике, самыми опасными городами в плане ДТП для детей в возрасте 0-14 лет являются Хайфа, где ежегодно под машину попадает в среднем 63 ребенка, а также Хадера — 30 детей в среднем в год, Нагария — 14 детей, Бат-Ям и Кирьят-Ата соседствуют в списке с Нагарией.

Если анализировать крупные города, то на дорогах Иерусалима в среднем получают травмы в ДТП 183 ребенка в год, а в Тель-Авиве — 73 ребенка.

Согласно данным, среди арабских городов самым опасным для детей-пешеходов считается Умм-эль-Фахм, а среди религиозных городов негативно выделяется Бней-Брак (на 14-м месте).

Генеральный директор ассоциации «Зеленый свет» Янив Яаков отметил, что большинство детей оказываются под колесами автомобиля, когда переходят на другую сторону дороги, поэтому скорость транспортных средств нужно ограничить, особенно в тех местах, где есть много детей, например, возле парков развлечений, детских садов и школьных учреждений.

«Курсор» писал ранее, что среди европейских стран Израиль занимает предпоследнее место по безопасности детей на дорогах. Стране срочно предлагается снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 30 км/ч.

Еще мы писали, что в воскресенье, 20 ноября, в Цфате на улице Ноф Талия произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Напомним, в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получил 7-летний ребенок.