От Израиля до Испании: ученые предупредили об ужасных последствиях нагрева Средиземного моря

Исследователи говорят, что температура морской воды в настоящее время на 3-5° C (5-9° F) выше, чем обычно, а постоянно растущая жара убивает многие морские виды и даже потенциально подвергает опасности среду обитания человека.

В то время как отдыхающие могут наслаждаться летним теплом Средиземного моря, ученые-климатологи предупредили об ужасных последствиях для его морской жизни, поскольку она сгорает из-за роста температуры.

Ученые заявили, что от Барселоны до Тель-Авива они наблюдают исключительные скачки температуры от 3 градусов Цельсия (5,4 ° по Фаренгейту) до 5 градусов по Цельсию (9 ° по Фаренгейту) выше нормы для этого времени года. В некоторые дни температура воды регулярно превышает 30°C (86°F).

Экстремальная жара в Европе и других странах Средиземноморья попала в заголовки новостей этим летом, но повышение температуры моря в значительной степени осталось вне поля зрения и внимания.

Морские тепловые волны возникают из-за того, что океанские течения создают участки с теплой водой. Погодные системы и тепло в атмосфере также могут повышать температуру воды. Как и их наземные аналоги, морские волны тепла длиннее, чаще и интенсивнее из-за антропогенного изменения климата.

Ситуация «очень тревожная», сказал Хоаким Гаррабу, исследователь из Института морских наук в Барселоне. «Мы должны принять меры по климатическим проблемам как можно скорее», — отметил он.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Global Change Biology, около 50 видов, включая кораллы, губки и водоросли, пострадали на тысячах километров средиземноморского побережья.

Ситуация в бассейне восточного Средиземноморья особенно плачевна.