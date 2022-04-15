Отчет: экс-глава Моссада возвращает 20 тыс долларов, которые он незаконно получил от магната

Бывший глава Моссада Йосси Коэн вернул незаконный подарок, который он получил от австралийского бизнесмена на сумму 20 000 долларов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Коэн получил подарок от миллиардера Джеймса Пэкера на свадьбу своей дочери, когда он еще был главой Моссада, сообщает газета Haaretz daily. В июне 2021 года Коэн утверждал, что принял средства после консультации с юрисконсультом Моссада. Тем не менее, он сказал, что готов вернуть подарок. В прошлом году он сказал корреспонденту 12-го канала, что это была «невинная ошибка».

Канцелярия премьер-министра, которую в то время возглавлял Биньямин Нетанигу, выступила с редким заявлением в защиту подарка: «Дело рассмотрено с учетом всех соответствующих обстоятельств в соответствии с законом».

Как сообщает Haaretz, несмотря на то, что Коэн вернул средства, прокуратура все еще расследует этот вопрос.

«Вопрос находится на рассмотрении, и решение еще не принято», — говорится в сообщении Минюста.

По словам источника в министерстве, если юрисконсульт Моссада действительно разрешил Коэну принять подарок, то это тоже необходимо проверить, учитывая огромную сумму.

Полиция начала расследовать обвинения в отношении Коэна и Пакера в августе 2021 года, через три месяца после того, как газета «Haaretz» впервые раскрыла подробности подарка.

В июле прошлого года 13-й канал сообщил, что Коэна подозревают в передаче секретной информации бортпроводнику, с которым он поддерживал тесный личный контакт в течение последних двух лет. В сообщении тогда говорилось, что инцидент находится на рассмотрении в Генеральной прокуратуре.

Есть также утверждения, что Коэн был вовлечен в спор между бизнесменами Рамом Унгером и Майклом Леви по поводу прав на распространение в Израиле автомобилей южнокорейского производителя автомобилей Kia. Унгар пожертвовал 1,1 миллиона шекелей (341 654 доллара) синагоге напротив дома Коэна, сообщается на веб-сайте деловых новостей The Marker. Однако инцидент со стюардессой и пожертвование синагоге вряд ли приведут к полноценному полицейскому расследованию, сообщает 13 канал.

Коэн ушел с поста главы Моссада 1 июня после более чем пяти лет работы, и его заменил Дэвид Барнеа.

Ранее Курсор писал, что бывшие сотрудники Моссада обвиняют Коэна в утечке государственных тайн. Бывшие сотрудники Моссада и разведки раскритиковали бывшего главу шпионского агентства Йоси Коэна после взрывного расследования, в котором говорилось, что он раскрыл государственные секреты бортпроводнице, с которой у него был роман, а также ее тогдашнему мужу.

Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что экс-глава Моссада поделился важной государственной информацией с любовницей.