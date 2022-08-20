Отделения «Битуах леуми» закроют до сентября: как получить услуги

Институт национального страхования Израиля предупредил, что до 1 сентября его отделения не будут работать по всей стране.

Институт национального страхования («Битуах Леуми») с завтрашнего дня, 21 августа, закрывает для граждан отделения по всей стране.

Об этом сообщает Ice.

Израильтян предупредили, что отделения не будут работать до 1 сентября 2022 года включительно, а в Бней-Браке и Эладе они закрыты с 14 по 28 августа включительно. Но все медицинские комиссии, которые были запланированы на эти дни, пройдут в обычном режиме.

Все остальные услуги граждане могут получить в онлайн-режиме через официальны сайт или позвонив по номеру *6050. Заявления и документы также можно оставлять снаружи отделения в почтовом ящике.

Отделения возобновят свою работу в воскресенье, 4 сентября.

«Курсор» писал ранее, что Служба национального страхования («Битуах леуми») выплатило 125 тысячам израильских семей годовое пособие на подготовку детей к учебному процессу.

Еще мы писали, что все те, у кого есть полисы медицинского страхования, должны знать: перестраховщики, компании, которые разделяют риски и оказывают финансовую поддержку страховым компаниям в случае катастрофы или инцидента, также решили уйти с рынка в Израиле. Теперь страховые агенты предупреждают, что частное медицинское страхование также находится на пути к исчезновению.