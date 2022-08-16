Израильтяне могут остаться без частного медицинского страхования

Все те, у кого есть полисы медицинского страхования, должны знать: перестраховщики, компании, которые разделяют риски и оказывают финансовую поддержку страховым компаниям в случае катастрофы или инцидента, также решили уйти с рынка в Израиле. Теперь страховые агенты предупреждают, что частное медицинское страхование также находится на пути к исчезновению.

Об этом сообщает Walla.

Палата страховых агентов выражает глубокую обеспокоенность из-за того, что граждане Израиля не смогут покупать частную медицинскую страховку, на фоне заявления перестраховочной компании Swiss Re, которая страхует страховых компаний и разделяет с ними риски в случае катастрофы, о намерении повысить ставку, взимаемую со страховых компаний.

Источник в Страховой индустрии утверждает, что нет причин для паники: «Непонятно, почему страховые агенты вообще высказываются по этому поводу, и не страховые ли их заставляют их это делать. Ни одна страховая компания не потеряет от реформы, но, возможно, их прибыль сократится».

По словам источника, возможно, это попытка оказать давление на комиссара по страхованию, чтобы он одобрил повышение тарифов частного медицинского страхования, чтобы переложить повышение на потребителей.

Что такое реформа медицинского страхования?

Реформа, продвигаемая комиссаром по страхованию, должна положить конец двойного медицинского страхования для граждан Израиля, упущению, которое идет на пользу страховым компаниям. Застрахованные автоматически сначала обращаются в фонды медицинского страхования, чтобы получить медицинские услуги и избежать активации частного медицинского страхования. И, конечно же, когда полис неактивен, страховые компании получают прибыль.

В рамках реформы потребителям будет предложена дешевая и единая базовая политика в отношении трансплантаций, специального лечения за границей, лекарств, не входящих в корзину, а также операций и методов лечения, заменяющих операции за границей.

Единый полис позволит страховым компаниям конкурировать по цене основного продукта и позволит предлагать страхователям различные покрытия, чтобы улучшить конкуренцию, при этом запрещая дублирование страховок.

Кроме того, регулятор намерен ввести 35: налог на все выплаты по частному страхованию: операции, трансплантации и лекарства, с намерением удорожить их — и с помощью налога профинансировать слабых.

Как быстро может исчезнуть частная медицинская страховка?

Не быстро. Даже для страхования на случай длительного ухода, которое было прекращено во всем мире из-за отсутствия экономической целесообразности, было найдено временное решение (хотя и значительно менее успешное) в виде страхования, предоставляемого больничными кассами только на пять лет.

Недостаток в том, что если установленный страховой срок проходит, а застрахованный все еще нуждается в лечении, ему приходится нести большие расходы в одиночку. Но, как уже упоминалось, решение этой проблемы также должно быть найдено в ближайшее время.

«Я не верю, что перестраховщики исчезнут из частного медицинского страхования, но тот факт, что они сигнализируют нам о наличии здесь проблемы, является красным флагом, которым машут нам перед носом, и мы не должны игнорировать его, как мы игнорировали страхование на случай длительного ухода, потому что мы думали, что все будет хорошо.

Очень надеюсь, что поправка о налогообложении ДМС не будет принята в следующем законе об урегулировании, и что регулятор успокоится и не навредит конечному потребителю. Свободный рынок умел разумно управлять собой, когда в него не вводились несправедливые параметры. Следует учитывать, что если частное страхование станет дороже, то оно исчезнет», — заявил Нехама Гольдвассер, председатель комиссии по здравоохранению Палаты страховых агентов.

Ранее Курсор писал, что в Израиле построят новые больницы и гериатрические центры. МВД, минздрав и министерство финансов Израиля утвердили национальный план строительства больниц и гериатрических центров.

Будущее медицины под угрозой: реакция интернов на отсрочку реформы в здравоохранении. Массовыми увольнениями грозит закончиться конфликт между интернами и правительством, поскольку реформа была перенесена как минимум на год.

Курсор сообщал, что в Министерстве здравоохранения Израиля предоставили отчет, в котором оценивалось качество медобслуживания в стране, всем больницам присвоили баллы.