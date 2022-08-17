Отдых превратился в трагедию: на озере Кинерет утонул юноша

Медики провели реанимационные действия, чтобы запустить сердце 19-летнего юноши, но к сожалению, им не удалось это сделать.

Сегодня, 17 августа, на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает издание 0404.

На место происшествия сразу вызвали бригаду «скорой» помощи, которая эвакуировала юношу в городское медицинское учреждение «Пория». Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

«Курсор» писал ранее, что израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте. Мужчина утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет).

Еще мы писали, что 15-летний мальчик утонул в водоеме глубиной около 5 метров недалеко от развязки Шокет. После многочасовых поисков его нашли в воде без сознания. По-видимому, он случайно споткнулся и упал в водоем.

Напомним, что в гористой части реки Иордан, к северу от Кинерета, утонуло 71-летний израильтянин. Так, он упал в реку и ударился головой, потерял сознание и утонул. Мужчина был в составе группы туристов, однако затем решил пойти посмотреть на воду. Ему захотелось зайти в реку, но сильный поток сбил его с ног.