Пожилой израильтянин утонул в реке Иордан

На место были вызваны работники Спасательной службы Голанских высот и армейского подразделения 669 — спасателей ВВС ЦАХАЛа. В конце концов, мужчину нашли в реке.

В гористой части реки Иордан, к северу от Кинерета, утонуло 71-летний израильтянин. Так, он упал в реку и ударился головой, потерял сознание и утонул.

Сообщается, что он был в составе группы туристов, однако затем решил пойти посмотреть на воду. Ему захотелось зайти в реку, но сильный поток сбил его с ног. Это произошло в районе моста Кфар а-Наси, где Иордан напоминает горную реку с сильным течением.

На место вызвали работников Спасательной службы Голанских высот и армейского подразделения спасателей. Мужчину удалось найти в реке. С помощью вертолета его доставили в больницу «Зив» в Цфате, но медикам оставалось только констатировать его смерть.

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