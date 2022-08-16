Трагедия с израильтянином на Синайском полуострове: фото и новые подробности инцидента

Израильтянин утонул на Синае во время семейного отдыха с женой и двумя детьми.

Израильтянин утонул во время отдыха с семьей на Синайском полуострове в Египте, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В министерстве сообщили, что семья мужчины была проинформирована об инциденте. Министерство иностранных дел оказывает помощь в доставке его тела для захоронения в Израиле.

Начальник оперативного отдела ZAKA Хаим Вайнгартен добавил: «Это 57-летний израильтянин, который утонул на пляже в районе Таба на глазах у своей жены и двух маленьких детей (6-8 лет). Местные медицинские бригады которые были вызваны на место происшествия, провели длительные реанимационные операции и доставили его в местную больницу, где врачи были вынуждены констатировать его смерть».

ברוך יונה, בן 57 מירושלים, טבע למוות אתמול בסיני בעת חופשה עם אשתו ושני ילדיוhttps://t.co/htU7d7ZMQa pic.twitter.com/cJKv9g245w — החדשות — N12 (@N12News) August 16, 2022

«На данный момент члены семьи вместе с умершим находятся в больнице недалеко от границы с Таба вместе с представителем ЗАКА, который сопровождает семью. Организация ЗАКА совместно с Министерством иностранных дел работает над тем, чтобы обеспечить освобождение тело покойного в Израиль, надеюсь, сегодня вечером».

Общественный телеканал Кан, представитель службы экстренной помощи ZAKA отправился в Египет, чтобы быть с семьей.

В апреле израильская авиакомпания Arkia запустила новый прямой рейс из Тель-Авива в Шарм-эль-Шейх, что вызвало значительный всплеск израильского туризма на полуострове. В этом году Совет национальной безопасности Израиля впервые за более чем десятилетие сократил предупреждение о поездках в некоторые части Синайского полуострова.

Незадолго до начала пандемии COVID-19 в 2020 году количество поездок на Синай из Израиля достигло рекордных показателей. В октябре 2019 года более 150 000 израильтян посетили Синай.

Ранее Курсор писал, что в МИД сообщили о трагедии с израильтянином на Синайском полуострове. Гражданин Израиля утонул на Синайском полуострове. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Также Курсор сообщал, что в результате ДТП в Мате-Биньямин пострадала девушка.Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Шиба», ее состояние после аварии остается тяжелым.