Отдых в циммерах на севере страны подешевел на десятки процентов - в чем причина

В туристической ассоциации отмечают, что в регионе сейчас на 20 процентов меньше отдыхающих, чем в 2022 году.

Если вы решили провести уик-энд в циммере на севере Израиля, то есть хорошая возможность забронировать себе место по сниженным ценам, потому что отдых сейчас обойдется на 10-30 процентов дешевле, чем в отелях.

Об этом сообщает издание "Детали".

Журналисты выяснили, что, например, в поселке Ход-Нес можно снять циммер со своим джакузи двум взрослым с двумя детьми за 1000 шекелей за ночь, хотя в разгар сезона его стоимость была на 400 шекелей выше. А вот в циммере "Ноф Мирьям" цена на отдых снизилась с 1200 шекелей до 900 шекелей. В других местах также упали цены.

Владелец комплекса циммеров "Таль ба-мидбар" Таль Герлиц говорит, что всему виной низкий спрос, даже, несмотря на то, что стоимость отдыха упала, желающих забронировать комнату все равно мало. Возможно, слишком дорогой отдых в Израиле привел к снижению спроса со стороны местных отпускников.

В Туристической ассоциации Западной Галилеи отметили, что на сегодня в регионе наблюдается на приблизительно 20 процентов меньше отдыхающих по сравнению с 2022 годом. Это может быть связано с дороговизной жизни, а также нестабильной ситуацией внутри страны.

"Курсор" писал ранее, что этим летом многие израильтяне решили не выезжать за рубеж на отдых, а провести отпуск в нашей стране, тем самым установив рекордные показатели по внутреннему туризму по сравнению с докризисным 2019-м годом.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение закрыть отель "Реут", расположенный в Ашкелоне, потому что он не пригоден для проживания постояльцев и представляет для их здоровья серьезную опасность.