Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку

Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Банк Израиля в понедельник повысил базовую процентную ставку на 0,75% в стремлении скорректировать рост инфляции, составивший рекордные 5,2%.

Таким образом процентная ставка достигла уровня в 2,0%, а последнее повышение стало самым значительным за последние двадцать лет.

Финансовые аналитики ожидали такого решения от Банка Израиля. Более того, они считают, что в ближайшее время вероятно еще одно повышение.

Процентная ставка в апреле была установлена на минимальном за всю историю значении в 0,1% и была вызвана падением экономики из-за коронавирусного кризиса. Однако рост инфляции вынудил банк принимать решительные меры.

Глава Банка Израиля Амир Ярон прокомментировал повышение ставки: «Мы понимаем боль тех, кто берет кредиты, берет ипотеку, но боль сегодня — это предотвращение гораздо большей боли в будущем».

Приоритетом банка является снижение инфляции до целевого значения в 1-3% в год.

Ранее «Курсор» писал, что цены на жилье в Израиле продолжают расти. Несмотря на снижение спроса, стабильное предложение и рост процентных ставок, цены на жилье по-прежнему быстро растут.

Также мы сообщали, что в Израиле резко упали продажи новых домов. По данным Центрального статистического бюро, в первой половине 2022 года в Израиле было продано 23 800 новых домов, что на 11% меньше, чем в первой половине 2011 года.

Напомним, сайт писал о росте шекеля: Эксперты рассказали, кто выигрывает, а кто проигрывает.