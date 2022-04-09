Отец террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве, отказывается сдаться

Силы ЦАХАЛа проводят операцию в Дженине по задержанию отца террориста, который устроил стрельбу в Тель-Авиве. По сообщениям, в городе начались перестрелки.

Согласно информации, отец террориста, который устроил теракт в Тел-Авиве, отказывается сдаться силам ЦАХАЛа и скрывается в своем доме в Дженине.

Об этом сообщает Maariv.

Также известно, что в городе проходят перестрелки, уже один боевик обезврежен и появилась информация о взрыве.

Телеграм-канал Израильские трудовые будни опубликовал видео происходящего в городе.

Цахаль начал выводить силы из Дженина.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ начал операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве.

Также мы сообщали о том, что стала известна личность одного из ликвидированных в Дженине боевиков. Операция ЦАХАЛа в Дженине продолжается. Так, стало известно о ликвидации террориста, который, судя по всему, принял участие в перестрелке с израильскими военными.