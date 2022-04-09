ЦАХАЛ начал операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве

В прошлом отец террориста, устроившего теракт, в котором погибли 3 израильтянина, был высокопоставленным офицером в службе безопасности ПА.

Появилась информация, что ЦАХАЛ начал операцию в Дженине по задержанию отца террориста устраивавшего теракт в Тель-Авиве. В прошлом его отец был высокопоставленным офицером в службе безопасности ПА.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Солдаты окружили дом и требуют отца террориста выйти и сдаться.

Также сообщается о нескольких ликвидированных боевиках.

В городе из мечетей через громкоговорители звучат призывы к террористам дать вооруженный отпор израильским солдатам.

«Курсор» писал ранее, что в Раате ночью произошла перестрелка между криминальными кланами.

Также мы сообщали, что службы безопасности обвинили СМИ в том, что они превратили преследование террориста в реалити-шоу. Они добавили, что различные органы безопасности также будут работать над улучшением своего поведения на местах инцидентов, связанных с безопасностью. «Это наша обязанность», — говорится в заявлении.