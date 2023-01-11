Отказ в гражданстве: Кнессет решил «урезать» привилегии некоторым категориям людей

В среду, 11 января, состоялся пленум, в ходе которого был одобрен в предварительном чтении особый законопроект, что призван лишать гражданства людей, уличенных в терроризме

Законопроект был инициирован депутатом Одедом Форером от партии «Исраэль Бейтейну», который также известен под названием «Наш дом Израиль». Данный проект был поддержан 73 членами Кнессета.

Подробнее об этом информирует издание KANAL 7.

Сообщается, что против данного законопроекта выступили 9 депутатов от РААМ, ХАДАШ и ТААЛЬ, а члены партии «Авода» и вовсе покинули зал заседаний парламента. Тем не менее предложение будет направленно в комиссию по делам Кнессета.

Необходимость такого законопроекта обусловлена тем, что сейчас большое количество людей, имеющих израильское гражданство или вид на жительство, находятся на ежемесячной зарплате от Палестинской администрации, в качестве вознаграждения за проведение террористических актов на территории Израиля.

Закон предлагает лишать гражданства Израиля лиц, которые были осуждены за терроризм и лишены свободы за свои действия, а также если будет доказано судом, что осужденный получал выплаты от Палестинской администрации за террористические действия. Также, такой человек будет выдворен на территорию Палестинской автономии после освобождения из-под заключения.