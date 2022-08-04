«Открою секрет»: глава Сохнута рассказал о первой реакции Еврейского Агентства на войну в Украине

Исполняющий обязанности председателя Еврейского агентства Яаков Хагоэль в интервью The Jerusalem Post указал на то, что «в бюджете агентства на 2022 год не было бюджетной категории для Украины и, несмотря на это, организация выполнила свою миссию.

«Мне выпала честь возглавить, вероятно, крупнейшую операцию по спасению евреев за последние 40 лет», — сказал он, добавив, что «в Еврейском агентстве удивительное руководство и много замечательных сотрудников, волонтеров и пенсионеров, которые также участвовали в этой масштабной операции».

Рассказывая о первой реакции Агентства на войну, Хагоэль отметил, что примерно за месяц до начала войны агентство забронировало огромное количество гостиничных номеров.

«Открою вам секрет: за несколько недель до начала войны мы эксклюзивно забронировали 14 отелей за границей Украины в разных странах с тысячами мест как вариант, на случай, если они нам понадобятся», — сказал он.

«Лично я скептически относился к тому, что эта война действительно произойдет», но «тем не менее, после начала войны многие организации и правительства хотели забронировать эти отели, и они не могли найти свободных номеров», — отметил Хагоэль.

Гостиничные номера также были забронированы в Израиле Министерством алии и абсорбции во главе с министром Пниной Тамано-Шата. Их предлагали украинским и российским олимам, но в конце апреля она разрешила останавливаться в этих израильских государственных отелях только украинским беженцам, поскольку российские репатрианты беженцами не считаются.

Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

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