Отмена пункта о внуках Закона о возвращении не повлияет на иммиграцию из США – СМИ

За последнее десятилетие только 67 американских граждан воспользовались пунктом о внуках для иммиграции в Израиль.

Журналисты пишут, что отмена пункта о внуках Закона о возвращении на самом деле никак не повлияет на иммиграцию из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Данные, представленные доктором Натаниэлем Фишером, экспертом по иммиграции, показывают, что за последнее десятилетие только 67 американских граждан воспользовались оговоркой о внуках для иммиграции в Израиль, что составляет менее 1% всех американских иммигрантов за этот период.

По данным Центрального статистического бюро, с момента образования государства до сегодняшнего дня в Израиль из США иммигрировало около 120 тысяч человек. В последние годы наблюдается небольшое увеличение числа иммигрантов, прибывающих каждый год, которое колеблется от 2500 до 4000 человек в год.

Кроме того, из крошечной части неевреев, прибывающих в Израиль из Соединенных Штатов, подавляющее большинство (около 90%) составляют близкие члены семьи евреев (супруги или дети). Это сильно отличается от ситуации с иммигрантами из бывшего советского блока, где нееврейские родственники нееврейских внуков евреев часто пользуются Законом о возвращении.

Между тем, около 120 новообращенных в иудаизм иммигрируют в Израиль в год, из них 1500 за последнее десятилетие. Невозможно узнать, являются ли эти люди галахическими евреями, поскольку данные не отражают тип претерпевшего процесса обращения, а недавние постановления Верховного суда вынудили Израиль принимать людей, обращенных министрами-реформистами или консерваторами, как евреев, если они обратились за границей.

«Курсор» сообщал, что религиозные сионистские раввины обратились к Нетаниягу относительно Закона о возвращении.

Помимо этого стало известно, что коррупционный скандал повлияет на голосование в ООН по «антиизраильским резолюциям».