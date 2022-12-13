Коррупционный скандал повлияет на голосование в ООН по «антиизраильским резолюциям»

Председатель подкомитета Европарламента Мария Арена была вынуждена уйти в отставку из-за возможной причастности к скандалу с Катаром.

На фоне недавнего скандала, когда Катар подкупил чиновников ООН, чтобы они закрыли глаза на нарушения прав человека в стране, проводить голосование по «антиизраильской резолюции» будет неуместно.

«Это коррупционное дело с участием парламента поднимает вопрос о том, подходящее ли сейчас время для голосования по этой [антиизраильской] резолюции», — считают некоторые представители ООН.

Подкомитет Европарламента по правам человека оказался в центре скандала, и его председатель Мария Арена была вынуждена уйти в отставку из-за возможной причастности. Также арестовали вице-президента Европарламента Еву Кайли.

Антиизраильские резолюции были инициированы и продвигались в ООН Марией Ареной. Но после ее увольнения офис был опечатан, хотя подкомитет продолжил работу над проектом. «Это тот же подкомитет, который инициировал проведение голосования по израильской резолюции», — сказал источник. «Учитывая это, возможно, было бы неуместно, чтобы эти меры оставались на рассмотрении подкомитета; возможно, их следует временно отложить, пока картина не прояснится».

Ранее Курсор писал, что в Бельгии арестована вице-президент Европарламента по подозрению в коррупции в интересах Катара.

Также напомним, что Риши Сунак заявил о поддержке Израиля на голосовании в ООН. Организация Объединенных Наций вновь рассмотрит обращение Палестинской автономии и проведет голосование по «антиизраильским» резолюциям.