Религиозные сионистские раввины обратились к Нетаниягу относительно Закона о возвращении

Только 28% недавних репатриантов — евреи. Практически никто из нееврейских иммигрантов не обращается в другую веру.

Старшие раввины из религиозно-сионистского сектора написали назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу письмо с просьбой внести поправки в Закон о возвращении.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что раввины призывают исключить из закона так называемый «пункт о внуках». Он, как известно, позволяет любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, иммигрировать в Израиль и получить гражданство со всеми вытекающими преимуществами, независимо от того, еврей он или нет.

«Государство Израиль было создано как дом еврейского народа. Чтобы привести евреев мира на эту землю, был принят Закон о возвращении. Между тем, еврейская традиция из поколения в поколение устанавливает четкие и точные правила относительно того, кто считается евреем», — написали раввины.

По их мнению, «пункт о внуках» с годами превратился в статью, которая «каждый год приводит в страну десятки тысяч неевреев».

«Подавляющее большинство из них продолжают исповедовать другие религии. Это полностью противоречит первоначальной цели Закона о возвращении. Поэтому мы призываем вас сделать все возможное, чтобы отменить этот «пункт о внуках», действуя для нашего народа и нашего Бога», — говорится в письме.

Также издание уточняет, что среди подписавших письмо — раввин Яаков Шапира, раввин Арье Штерн, раввин Хаим Штайнер, раввин Иссер Клонски, раввин Яаков Филбер, раввин Залман Барух Меламед, раввин Дов Лиор, раввин Эльяким Леванон, раввин Ури Коэн, раввин Давид Чай Хакоэн, раввин Цефанья Дрори, раввин Хаим Друкман, раввин Яаков Ариэль и раввин Эйтан Эйсман.

Как сообщал Курсор, в ноябре главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.

Также Курсор информировал о том, что глава Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.